都内で引退会見ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートのペアで金メダルを獲得した“りくりゅう”こと三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が28日、都内で引退会見を開いた。2019年にペアを結成してから7年。言葉はもちろん、行動の端々から2人の信頼関係が伝わってきた。約1時間に及んだ会見。2人は何度も顔を見合わせ、お互いの言葉に耳を傾けた。開始3秒。挨拶を始めた三浦はすぐさま左隣に座る木原の異変に気がついた