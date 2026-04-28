俳優の堤真一が、27年ぶりに主演を務めることで、放送前から話題だったTBS日曜劇場『GIFT』。4月12日放送の第1話は、平均世帯視聴率が9.4％（ビデオリサーチ調べ、関東地区。以下同）と、2桁に届かなかった。続く19日放送第2話は8.7％、26日放送第3話は8.5％と、視聴率の下落が止まらない。「車いすラグビーの世界を舞台に、天才宇宙物理学者の主人公がチームを変えていく、というストーリーです。有村架純さんや山田裕貴さんら