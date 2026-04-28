陸上・織田記念前日会見陸上の織田幹雄記念国際は29日、ホットスタッフフィールド広島で開催される。28日には前日会見が行われ、女子100メートル障害の中島ひとみ（長谷川体育施設）が出席。今季を「陸上人生最大のチャレンジをする年」とし、思いを語った。昨季から髪の毛をバッサリ切って登場した中島。「『試合が始まってしまったな』という緊張というか、嫌な夢を1週間前くらいから見だしたので『あ、きてしまった』と思う