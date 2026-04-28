日本は、肥料の三要素である窒素・リン酸・カリのうち、窒素の原料となる「尿素」のほぼ全量を輸入に頼っています。28日、農林水産省が発表した、3月の尿素の輸入通関価格は1トンあたり9万3100円でした。イラン攻撃前の2月と比べておよそ2割の値上がりとなります。輸入通関価格には海外からの輸送費にあたる船代なども含まれています。イラン情勢を受けた運送費の高騰や、世界で流通している尿素の約4割が中東産であることから国際