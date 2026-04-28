文部科学省は28日、成長分野での人材育成を目指す改革ビジョンを公表した。政府が重視する人工知能（AI）や半導体、情報通信など17分野で高い研究力のある大学を認定し、中長期的に財政支援する制度の創設を盛り込んだ。政府が夏にまとめる成長戦略にも反映される見通し。改革ビジョンによると、17分野を中心に研究で強みを持つ大学を選んで全国規模で連携し、多彩な人材育成を目指す。また国立研究開発法人の機能を強化し、設