テレビ番組収録中の右膝の大ケガで、療養に励んでいたサッカー元日本代表のタレント・前園真聖（52）が、NHK松山の番組で本格仕事復帰する。28日に同局スタジオで「前園真聖 四国推したび 次はドコ行く？SP」の収録に臨んだ。17年に始まった前園の自転車旅。今年10年目に突入するにあたり、まだまだある知られざる四国４県の魅力を再発見するという内容だ。右足のリハビリに向き合う日々。NHKのスタジオで笑顔とともに歩いて