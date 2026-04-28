Image: NIG_online こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。最近になってようやく気づきました。バッグで「使いにくい」と感じるのは、収納の数が問題なのではなく、配置のほうだったんだ……と。ポケットがいくつあっても、アクセスしにくければ取り出す手間は消えません。「QUICK PACK 14s」は、そんなもやもやに、構造で応えるワンショルダーです。