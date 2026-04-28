なんだかいつもコーデが無難になりがち……。そんなお悩みを持つ40・50代におすすめなのが、一点投入で垢抜けが狙える「柄パンツ」。今回は、【しまむら】で見つけたプチプラなのにおしゃれなパンツたちをご紹介。大人女性もデイリーコーデに取り入れやすいデザインなので、ワードローブに追加したくなるかも！ 春らしさ漂う上品ストライプパンツ 【しまむら】「ストライプイージ&#