筆者の友人・H香さんは、早くに夫を亡くし、一人で息子さんを育て上げました。孫にも恵まれ、幸せな日々を送っていたある日のこと。息子から「相談したいことがある」と言われ、息子との繋がりをとても大事にしていたH香さんはすぐに話を聞くことにしました。 息子からのお願い