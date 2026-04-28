【KATE（ケイト）】の人気アイシャドウ「ポッピングシルエットシャドウ」に、数量限定カラーが登場！ 新色が登場するたびに注目を集めるシリーズに、落ち着きの中に可愛さを忍ばせた、グレージュニュアンスのピンクが仲間入りしました。どんな発色か、大人も使いやすいのかも気になるところ。実際の発色や質感を、スウォッチとともにチェックしていきます。 “淡いのに盛れる”人気シリーズに新色が登場