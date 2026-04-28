やんちゃな猫の心理と暮らしの中で起こりがちなこと3選 やんちゃな猫と暮らしていると困ったことも起こります。それはどのようなことで、猫にとってはどんな意味があるのでしょうか？ 1.夜中に騒ぐ やんちゃな猫は、深夜から明け方にかけて突然走り出すことがあります。「猫の運動会」や「夜の運動会」と呼ばれ、飼い主さんを悩ませる行動のひとつです。 猫は夜行性といわれていますが、正確には「薄明薄暮性