教員グループによる盗撮画像共有事件で、最初に逮捕され、一連の事件発覚のきっかけとなったメンバーに求刑です。 【写真を見る】“盗撮画像共有”教員グループ 名古屋市の小学校元教諭の男（35）に懲役6年求刑 検察｢過去に類をみない悪質な事件｣ などと指摘 名古屋地裁 起訴状などによりますと、名古屋市の小学校元教諭、水藤翔太被告（35）はおととしから去年にかけ、勤務先の女子児童の下着を盗撮し、教員