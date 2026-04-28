元ＳＫＥ48の須田亜香里(34)が27日にインスタグラムを更新し、犬山市の温泉を訪れたことを報告した。 【写真】「背中も美しいですね」、、、湯船から窓の向こうを見つめる後ろ姿 須田は「2回にわたって放送された『美味温泉』配信中！愛知県犬山市の温泉と美味しいお食事を巡りました」と投稿。「犬山城を眺めながら温泉に入ったのは初めての経験でとても贅沢でした」と振り返り、「大人の隠れ家的な素敵なお店も皆様と共有