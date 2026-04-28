女優の広瀬すずが28日、インスタグラムを更新。ラフなTシャツ姿を公開した。【写真】広瀬すず、ルイ・ヴィトンのドレス姿「すごく美しい」“キスマーク”にも反響広瀬は「やっぱりラフが好き。もうすこーしあったかくなれえー。暑いのは嫌だけどね。」とつづり、カジュアルなコーディネートを披露。投稿では、ルイ・ヴィトンのロゴ入りポケットが印象的なTシャツにデニムを合わせたシンプルなスタイルを見せている。広瀬は