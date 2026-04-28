◆第７１回京王杯スプリングＣ・Ｇ２（５月２日、東京競馬場・芝１４００メートル＝１着馬に安田記念の優先出走権）＝４月２８日、美浦トレセン阪急杯５着から臨むアサカラキング（牡６歳、美浦・斎藤誠厩舎、父キズナ）は、新たな戦法を身につけて重賞初制覇を目指す。最終追い切り前日のこの日は、坂路の１本目を６４秒３―１５秒５、２本目を６３秒３―１５秒０と軽快に駆け上がった。前走は逃げ粘って掲示板を確保したが、