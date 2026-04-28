俳優の賀来賢人が２８日、都内で映画「ＮｅｖｅｒＡｆｔｅｒＤａｒｋ／ネバーアフターダーク」（穂志もえか主演、６月５日公開）のジャパンプレミア試写会に登壇した。Ｎｅｔｆｌｉｘシリーズ「忍びの家ＨｏｕｓｅｏｆＮｉｎｊａｓ」（２０２４年）でコンビを組んだ賀来とデイヴ・ボイル監督が、共同設立した映像製作会社「ＳＩＧＮＡＬ１８１」の記念すべき第一作。賀来はプロデューサーを担当しながら、霊の存在に