歌手・ちゃんみなの変ぼうにファンが驚がくした。ちゃんみなのスタッフ公式インスタグラムが２８日に更新され、「ロイファの皆さまへたいへーーーーーんお待たせいたしました４／３０（木）１８：００ロイファ限定動画、公開いたしまーす！！」とファンクラブ限定が公開されると告知。「お待たせいたしましたお楽しみにっ」とつづった。その内容とは「ちゃんみながＦＣブースに潜入したらバレるのか！？」というもの。