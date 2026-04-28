◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―広島（２８日・東京ドーム）巨人のトレイ・キャベッジ外野手が１番・左翼で出場。０―６の６回２死、チーム初安打となる豪快な５号ソロを放った。それまで無安打に抑えられていた左腕の１４２キロ速球をとらえると、打った瞬間確信の右越え特大ソロとなり「打ったのは真っすぐ。打てた事を神に感謝するよ。まずは逆転するまで、攻撃の手は緩めないよ」とコメントした。打球速度１７５キロ、打