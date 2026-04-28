右膝外側半月板損傷のけがを負った元サッカー日本代表でタレントの前園真聖（52）が、5月22日、29日放送のNHK『前園真聖四国推したび 次はドコ行く？SP』（四国4県で放送後7：30）で本格復帰を果たす。きょう28日、前園はNHK松山のスタジオで行われた番組収録にのぞんだ。【写真】収録で…元気そうな姿を見せた前園真聖2017年に始まった前園の自転車旅。今年10年目に突入するにあたり、まだまだある知られざる四国4県の魅力