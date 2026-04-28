プロボクサーの那須川天心が、あす29日開催の『ONE SAMURAI 1』を全試合ライブ配信するU-NEXTのYouTube格闘技チャンネルの動画に出演。4年前に対戦し、今大会で引退試合に臨む武尊について語った。【インタビュー動画】那須川天心が語る、“かつてのトラウマ”武尊の引退試合「ロッタンはナメてる雰囲気がある。その隙を突ければ」「RISE」の天心と「K-1」の武尊は、2010年代のキックボクシング業界を大いに盛り上げ長年の対戦