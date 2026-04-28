◇セ・リーグ巨人―広島（2026年4月28日東京D）巨人・吉川尚輝内野手（31）が途中出場し、プロ初となる三塁に就いた。昨年10月に受けた両股関節手術からのリハビリを経て、26日のDeNA戦で1軍に復帰。この日は5回から途中出場し、吉川の名前が場内でコールされると、ファンから大きな歓声が沸いた。ファーム調整期間中や、この日の試合前練習でも三塁でノックを受けていた。過去の通算843試合は全て二塁と遊撃での出場