ズラリと並ぶ、警察が押収した「水道メーター」。その数、約40個に及びます。 静岡市で水道メーターを盗んだとして男2人が逮捕されました。 2人は3月下旬、県営住宅で水道メーター10個を盗んだ疑いが持たれています。 逮捕容疑は10個ですが、警察は捜査の過程で、ほかにも30個以上のメーターを押収。静岡県内では3月以降、静岡市や浜松市など15カ所の県営住宅で少なくとも179個が盗まれているといいます。 逮