カメラに目を向け、ゆっくりと警察車両に乗り込む男。窃盗の疑いで逮捕された、飯塚晃生容疑者（23）です。同じアイドルのファンクラブに所属する、いわゆる“推し活”仲間と共に盗みをした疑いで逮捕されました。警視庁によりますと、犯行は次のような状況で行われました。2026年1月、東京・千代田区のコンビニに現れた飯塚容疑者と3人の仲間。飯塚容疑者は「自分が万引きする」と仲間に伝えて店に入ると、シャンパンやウイスキー