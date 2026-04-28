◇プロ野球セ・リーグ巨人ー広島（4月28日、東京ドーム）現役引退後、初めての野球解説を地上波放送で務めることになった長野久義さん。長野さんが放送席にいることを知ってか、レフトスタンドの広島ファンから長野さんの広島時代の応援歌が流されました。この粋な計らいには長野さんも「ありがたいですね」と一言。巨人ファンだけでなく、広島のファンにも深く愛されていることが分かる一幕でした。