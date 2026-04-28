米ABCテレビの深夜トーク番組の人気司会者ジミー・キンメル（58）が27日、番組内でメラニア米大統領夫人を「もうすぐ未亡人になる」と呼ぶジョークを飛ばして「3度目の暗殺未遂事件」を主張するトランプ大統領から降板を求められたことに反論。自身のジョークは、事件とは無関係だとの立場を改めて示した。キンメルは23日に放送された「ジミー・キンメル・ライブ！」のコントで25日に開催予定だったホワイトハウス記者協会が主催す