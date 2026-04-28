村重杏奈さんが自身のTikTokアカウントでメイク動画を投稿。PR投稿ではあるものの、実際に使用しながら使用感も紹介してくれました！【関連記事】村重杏奈「ファンデーションいらず」下地だけでベース完成！カバー力を評価したメイク下地■ベースメイクに動画内に登場したのはこちら。skim/ルポ UVプライマーR 税込3,980円（公式サイトより） この投稿をInstagramで見る【公式】skim(@skim_beauty_official)がシェアした投稿紫外