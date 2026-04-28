災害時に電力や水の供給拠点となるマイクロ水力発電所を東洋鋼鈑下松事業所が28日、お披露目しました。東洋鋼鈑下松事業所内に新たに設置されたのは年間で12万5000kWhの発電ができる「マイクロ水力発電所」です。東洋鋼鈑と下松市は2023年に協定を結んでいて災害時に下松事業所から電力や飲料水を供給できる態勢づくりを進めてきました。下松事業所では市内御屋敷山にある浄水場から水道水の供給をうけていてマイクロ水力発電所は