宇部市の旧長生炭鉱で2026年2月、遺骨収集のための潜水調査中に台湾のダイバーが死亡したことについて。遺骨収集を進めてきた市民団体はダイバーが機材の操作ミス、もしくは過信などによって酸素中毒に陥ったとする捜査結果が宇部海上保安署から伝えられた、と発表しました。今後の潜水調査については2027年2月の追悼集会まで行わないとしています。これは旧長生炭鉱で遺骨収集を進める市民団体＝長生炭鉱の水非常を歴