色鮮やかなこいのぼりが、春の空を気持ちよさそうに泳いでいます。 五島市富江町の琴石地区で、地域住民らが協力して飾りつけた150匹のこいのぼり。 地域のにぎわいづくりのため、家庭で使わなくなったこいのぼりを集めて揚げています。 5月10日頃まで楽しめるということです。 ゴールデンウイークに、おでかけを予定されている人も多いのではないでしょうか。 29日は祝日の昭和の日ですが、午後