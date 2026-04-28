◇プロ野球セ・リーグ巨人ー広島(4月28日、東京ドーム)巨人先発・則本昂大投手が、5回を投げ6失点を喫しました。初回と2回は無失点に抑えたものの、3回に菊池涼介選手と坂倉将吾選手にタイムリーヒットを浴び、2点を失います。さらに5回、菊池選手と小園海斗選手の連打で1アウト1、2塁のピンチを招くと、坂倉選手に初球をとらえられ、3ランホームラン。その後も広島打線につかまり、一挙4失点となりました。則本投手は5回12安打