◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―広島（２８日・東京ドーム）巨人の吉川尚輝内野手が６回から三塁の守備に入り途中出場した。三塁のダルベックが一塁、一塁の増田陸の打順に２番手投手の赤星が入り、９番に吉川が入った。三塁での出場は公式戦ではプロ初。名前がコールされると場内は大歓声に包まれた。昨秋の両股関節の手術から復活を目指し、２６日のＤｅＮＡ戦（横浜）で今季初の１軍昇格。同日は代打から二塁の守備に入っ