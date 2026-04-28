◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―広島（２８日・東京ドーム）昨年限りで現役引退し、巨人の編成本部参与としてフロント入りした長野久義氏が２８日、日テレ地上波で中継された巨人・広島戦（東京Ｄ）にゲスト出演した。長野氏は、５回まで無安投球と巨人打線を抑えている床田が、日本球界では珍しいパームボールを投じることについて「床田の場合、腕をしっかり打って真っすぐと同じような腕の振りでパームボールを投げるので打ち