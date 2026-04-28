東京・大田区の路上で、男性が血を流し倒れているのが見つかり死亡が確認されました。警視庁はひき逃げ事件とみて逃げた車の行方を追っています。午後4時ごろ、大田区城南島の交差点で「車が走り去った」と目撃者から110番通報がありました。警視庁によりますと、男性が頭から血を流して倒れていて、その場で死亡が確認されました。現場から150メートルほどの交差点ではバイクが倒れているのが見つかりましたが、関連はまだ分かっ