熊本県南阿蘇村で、国内では珍しい「コーヒーの栽培」をしている男性がいます。 ＜写真を見る＞1杯2000円でも納得！ 情熱たっぷりの"南阿蘇産100％コーヒー"物語 男性は、元高校教師。かつての教え子とタッグを組み、南阿蘇産100％の「阿蘇コーヒー」の提供を始めました。 鈴なりの赤い実、これはコーヒーの実です。 中の種に熱を加えて「焙煎」すると、馴染みのある「コ