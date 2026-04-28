「ヤクルト−阪神」（２８日、神宮球場）阪神・福島圭音外野手がプロ初の「１番・中堅」でスタメン出場。死球を受けて骨折し、戦線を離脱した近本の代役が、２点差に迫る殊勲の一打を放った。才木が２回６失点ＫＯで劣勢を強いられた一戦。四回に大山が反撃の３ランをたたき込んだ後、五回１死三塁から福島も快打で大逆転への機運を高めた。先発吉村がフルカウントから投じた７球目の真っすぐを強振。中堅に舞い上がった打