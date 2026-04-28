吉村洋文大阪府知事沖縄県名護市辺野古沖の船転覆事故を巡り、大阪府教育委員会は28日、船を運航していた団体と関わりのある府内の学校は確認されなかったとする調査結果を公表した。吉村洋文府知事は「関わりがなく良かった。学校はしっかり安全管理を進め、政治的中立性を守ってもらいたい」と記者団に述べた。調査対象は府立の中高や特別支援学校、知事が認可した私立小中高の計394校。このうち国内で修学旅行を実施した388