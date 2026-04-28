オーストリアのバイオリニストで、世界的な「アルバン・ベルク弦楽四重奏団」の創設者、ギュンター・ピヒラーさんが２４日、自動車事故で死去した。８５歳だった。地元紙プレッセなどが伝えた。ウィーン国立音楽大で学び、２１歳でウィーン・フィルハーモニー管弦楽団のコンサートマスターに就任。１９７０年に同弦楽四重奏団を結成し、２００８年の解散まで第１バイオリン奏者を務めた。指揮者としても活躍し、日本でもオーケ