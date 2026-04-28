歌手・西野カナ（３７）が２８日に自身のＳＮＳを更新し、近況を報告した。インスタグラムに「全然近況報告できてなかったけど、めちゃ元気に日々過ごしてるよ！！」と書き始めると、白のニットにデニムパンツを合わせた姿でポーズをとるショットなど近影をアップ。「ツアーの準備が中心やけど、休日は家の掃除して片付けまくってピカピカみんなはゴールデンウィークなにするの？？」とファンに呼びかけ、投稿を締めた。