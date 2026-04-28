防犯カメラが捉えた犯行の一部始終。突然、シャッターとドアが破壊されると、すき間から店内に黒ずくめの2人が忍び込んできます。そして、手にしたレンガのようなものでショーケースを割り、中にあった商品を次々とかばんに詰め込んでいきます。事件が起きたのは28日午前4時ごろ、大阪市浪速区のカードショップ。被害にあった店によりますと、盗まれたのは人気のポケモンカードなどで、被害額は約150万円にのぼるといいます。被害