メ～テレ（名古屋テレビ） ビールの「生のうまさ」へのこだわりを体感できるイベントが、29日から名古屋で始まります。 名古屋の「サカエヒロバス」で29日から始まるのは、サッポロビールが開く「ザ・パーフェクト黒ラベル」の体験イベントです。 会場には、イメージカラーの黒を基調にデザインされた「ワゴン」が設置されています。 「ワゴンの中に入ると暗く厳かな雰囲気です