メ～テレ（名古屋テレビ） 相次ぐ特殊詐欺の被害を食い止めるため、愛知県警がコールセンターを開設。個別に電話で注意を呼びかけます。 愛知県警は28日、今年度の「特殊詐欺被害防止コールセンター」の開所式を名古屋市内で開きました。 詐欺グループの拠点などから押収された名簿に載っていた番号などにセンターから電話をかけ、自動音声で国際電話の利用休止などを直接呼