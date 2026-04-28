2024年秋、香港で『旅立ちのラストダンス』が公開されるやいなや、初日でそれまでの香港映画興行収入歴代１位だった『コールド・ウォー 香港警察 堕ちた正義』が持つオープニング興行収入記録を更新。さらに公開2日間で『トワイライト・ウォリアーズ 決戦！九龍城砦』の3日間の興収を突破し、社会現象といえる歴史的ヒットとなった。待望の日本公開を前に、アンセルム・チャン監督に本作が生まれた背景をたっぷりと聞いた。邦題『