パパのおかしやさん Resho岡山・中区国富 2026年4月19日、岡山市中区国富のお寺、安住院の向かいにある「理證院」の一角にオープンしたパウンドケーキ専門店「パパのおかしやさん Resho」。 ショーケースにはおいしそうなパウンドケーキがずらりと並んでいます。 定番の「ちょこ」や「きなこ」。希少な柑橘を使った「じゃばら」、カルダモンやシナモンなどを使った「すぱいす」など