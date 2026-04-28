【花海咲季 Re;IRIS Ver.】 受注期間：4月28日～7月30日 2027年6月 発売予定 価格：25,850円 デザインココは、フィギュア「花海咲季 Re;IRIS Ver.」をECサイト「COCOストア」にて4月28日より予約受付を開始した。発売は2027年6月を予定し、価格は25,850円。 本商品はゲーム「学園アイドルマスター」よりアイドル「花海咲季」を“雨上がりのア