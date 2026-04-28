名古屋駅周辺のまちづくりを議論する、官民合同の懇談会が開かれました。 【写真を見る】どうなる“名駅再開発” まちづくりを議論する「官民懇談会の初会合」開催 国や愛知県のほか名鉄やJR東海などの民間企業が参加 名鉄側｢今年度中に見直しの方向性を｣ 名古屋駅周辺をめぐっては、リニア中央新幹線の開業が延期され、名鉄による再開発計画が未定になるなど、不透明な状況が続いています。 これを受け、名古屋駅周辺の今後の