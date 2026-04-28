4月28日、フィギュアスケートの「りくりゅうペア」こと三浦璃来選手と木原龍一選手が、2人で引退会見に臨みました。 【写真を見る】りくりゅう 氷上で2人が涙した本当の理由 引退会見も木原選手が冒頭で涙… 寄り添い続けた三浦選手｢涙もろいイメージがついてしまいましたね｣ （三浦璃来選手）「皆さま、この度は私たち三浦璃来 木原龍一の…泣かないで 泣かないで（笑）」 （木原龍一選手）「三浦璃来 木原龍一は