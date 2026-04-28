5月10日の母の日を前に、静岡県内一のカーネーションの産地･河津町で、出荷の最盛期を迎えています。花卉栽培が盛んな静岡･河津町と東伊豆町では、「母の日」に、計約30万本のカーネーションが関東方面に出荷されています。河津町のJAふじ伊豆集出荷施設では、生産者が箱詰めしたカーネーションの検品や、本数と長さをそろえる作業などが慌ただしく行われていました。（JAふじ伊豆 東伊豆営農