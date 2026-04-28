◇プロ野球セ・リーグ巨人-広島(28日、東京ドーム)広島の坂倉将吾選手が5回に3ランを記録するなど、9試合ぶりに2点の壁を突破しました。3回、巨人の先発・則本昂大投手から菊池涼介選手や坂倉選手のタイムリー二塁打で2点を先制。5回は坂倉選手の3ランが飛び出すなど、一挙4得点で6-0としました。広島は直近8試合連続で2得点以下と打線が苦戦。それでもこの日は5回までに12安打で6得点。1試合3点以上を記録したのは、4月15日の中