老舗・木村屋總本店から、和と洋のおいしさを詰め込んだ新作スイーツ「手毬あんパイ」が登場します。2026年5月6日（水・振替休日）から5月12日（火）まで、銀座三越にて期間限定販売。酒種入りのサクサクパイ生地に、こだわりの餡やクリームを包み込んだ全5種類は、見た目もころんと愛らしく特別感たっぷり。手土産にも自分へのご褒美にもおすすめです。 和洋の魅力を包んだ新作パイ 「手毬あんパイ」は、木村