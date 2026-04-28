北陸電力の今年3月期の連結決算は、4年ぶりの減収減益となりました。燃料の調達については、ホルムズ海峡への依存度が低いことから、中東情勢の影響は限定的で夏場の電力は確保できるとしています。北陸電力の今年3月期の連結決算は、売上が7865億円で、前の年度より8.4％減りました。また、経常利益は、石川県の七尾大田火力発電所2号機の停止の影響などで、850億円と前の年度より6.9％減り、4年ぶりの減収減益となりました。中東